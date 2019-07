Vi kører første test af Maserati's vilde SUV med Ferrari-motor og 580 hk

Hvem er konkurrenterne?

Maserati går i kødet på resten af feltet af hurtige SUV’er. I denne klasse finder vi bl.a. Porsche Cayenne Turbo med 550 hk, BMW X5 M og Range Rover Sport SVR og Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. På tekniksiden er der et stykke til tyskerne, hvor specielt infotainment i Levante er langt fra niveauet i tyskerne – her passer den bedre sammen med Alfa'en. Styretøjet har heller ikke samme Porsche-føling.

Til gengæld er Levante så langt fremme på passion, charme og personlighed. Især med den nye motor. Både GTS og Trofeo er på et niveau, som tyskerne næppe kommer i nærheden af. Du betaler dog prisen, når det kommer til infotainment og den slags i kabinen, som virker lidt gammeldags. Til gengæld kan du glæde dig over at have et kraftværk fra Ferrari under motorhjelmen.