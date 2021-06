Se Maserati'en, som skal tage kampen op mod Tesla Model S

Den nye GranTurismo bliver elektrisk

Der er gang i kamuflageproduktionen hos både Maserati og Ferrari, og der har været festfyrværkeri malet på siden af alle de hybridmotoriserede præproduktioner, som de italienske mærker har luftet. Men nu stopper festen brat, for Maserati har luftet en 100 pct. eldrevet variant af den kommende GranTurismo.

Elmotoren erstatter det, der i tidligere generation af bilen som minimum var en 4,2 liters sugemotor med otte cylindre i V-formation. Det sætter altså den kommende Maserati i en klasse sammen med biler som Porsche Taycan, Audi e-tron GT og Tesla Model S. Topmodellen skal efter sigende have over 600 hk, og et elsystem på 800v, som tillader ladehastigheder, der minder om dem på Porsche Taycan.

