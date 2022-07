VAR DET NOGET TIL EN TRACKDAY? Maserati viser banemonster med 740 hk

Fra superbil til banebil

Maserati har sørget for at ombygge Project24 til en banebil efter FIA-godkendelser. Derfor er det blandt andet FIA-godkendt rullebur og lygter til regnvejr, der sidder i. Alle sikkerhedsmæssige dele lever op til FIA's krav og standard.

Den automatiske 8-gears gearkasse med dobbeltkobling, som man normalt finder i en MC20, er skiftet ud med en sekventiel gearkasse med seks gear og et mekanisk limited slip differentiale. Der er naturligvis et skålsæde egnet til motorsport, mens et passagersæde er ekstraudstyr.

Øget motoreffekt kræver naturligvis bedre bremser, og derfor får Project24 ventilerede bremser fra Brembo. Både front- og bagspoiler er fuldt justerbare, ligesom affjedringen er det, og Maserati fortæller, at den kommer til at producere en massiv mængde downforce.

Maserati afslører også, at de blot vil bygge 62 eksemplarer, og de har endnu ikke fastsat en produktionsdato. De ser bilen som et "øjeblikkeligt samlerobjekt" og lover fremtidige ejere, at der medfølger en stor pakke af vejledning og støtte til banekørsel.

Du kan herunder se, da Mikkel Thomsager kørte MC20.