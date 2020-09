De første billeder af Maserati MC20 er lækket, og bilen er for vild!

Mød den nye Maserati MC20!

Vi har set billederne af prototyper fræse rundt i området omkring Modena i Italien, men det er først i dag, at vi kan vise jer de endelige billeder af fremtidens Maserati MC20.

Ok, I må bære over med os, for billederne her er blevet lækket fra fabrikken, hvilket gør, at de er en smule pixeleret, men tro os: Dette er den endelige bil, og den ser for vild ud!