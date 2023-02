Ny Maserati fås som el og benzin - og du vil helst have elbilen

Folgore: Batterier i stedet for trækaksel

Den nye Maserati Gran Turismo ligner på mange den udgående model, med sine svungne former og markerede skærme både for og bag, men den har intet med forgængeren at gøre.

Den nye Gran Turismo bygger på helt ny teknik, også fordi den fra starten kommer som både benzin- og elbil i samme karosseridesign, der visuelt ikke adskiller sig fra hinanden.

Og netop den kendsgerning er en del af årsagen til, at den nye el-Maserati, kaldet Gran Turismo Folgore, vel kan blive mere end et klimaalibi for Maserati.

Benzin-udgaven af Gran Turismo har langsliggende motor og baghjulstræk, hvilket kræver plads både motorrummet, kabinen og bagagerummet. Eludgaven placerer et stort batteri i den plads, som ellers optages af V6-motor, gearkasse, trækaksel og lignende.