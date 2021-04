Første tur: Maserati Ghibli med V8-motor og venlig hilsen fra Maranello

Hvad skal den koste og hvordan kører den?

Ghibli Trofeo er en typisk leasingbil, men foretrækker du at betale fuld afgift på en gang er listeprisen 2.555.610 kr. Inklusiv en lang standardudstyrsliste.Førstehåndsindtrykket af den iltre italiener er en businessbil, der endelig har fået den motor, som det smukke karrosseri lægger op til:Den brøler, som en Maserati skal, V8’eren kan både køres dovent eller med speederen i bund, hvor den labber omdrejninger i sig som en en superbil, mens Ghibli’s lettere rustikke chassis gør en stærk indsat for at holde superkræfterne i stram snor, når du kører friskt til gennem sving.Den nøjere evaluering og alle de finere detaljer ved Maserati Ghibli Trofeo kan du læse om i et kommende nummer af Bil Magasinet på print.