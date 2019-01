Maserati Bora: 70'ernes oversete superstjerne

En sjældenhed

Bora kom nemlig med en 4,7-liters V8-motor, som havde 310 hk. To år efter introduktionen kom en ekstra motorvariant. Den nye variant var groft sagt en forstørret udgave af den første motor nu på 4,9 liter, hvilket gav den 320 hk. Det gjorde den i stand til at sende Bora fra nul til 100 km/t på blot 6,5 sekunder og videre til hele 280 km/t. Fra 1973-1978 kunne man både bestille den “lille” og store motorvariant.

I 1972 blev en lillebror til Maserati Bora født. Den kom til at hedde Merak og delte samme silhuet. Den adskilte sig fra Bora ved at have en V6-motor i stedet for V8, et lidt anderledes bagparti og to små bagsæder.

Bora blev desværre kun produceret i 564 eksemplarer, hvilket ikke er meget, når man sammenligner med en Ferrari 308 (1975-1985), der blev produceret i 12.143 eksemplarer.

Bilen på billederne er endnu mere speciel, da det er én af kun 42 Bora lavet som højrestyret. Husk, at du skal spare lidt sammen for at få råd til en Bora. Bilen på billederne er således solgt tidligere i år for 1,4 mio. kr.