Jay Kay fra Jamiroquai giver en tur i sin helt specielle Maserati

Jo, det ER en racermotor

Maserati så potentialet i en touringversion af A6GCS, og resultatet var A6G/54 (Jays bil); en hurtig, relativt luksuriøs sportstourer. Nogle eksemplarer blev brugt til GT-race, men Jays undgik den grumme skæbne.

Årsagen til, at motoren under den lange, sortblanke kølerhjelm på chassis nummer 2114 lyder som en racermotor er derfor, at det ER en racermotor - hentet fra en formel 2. De få forskelle begrænser sig til detaljer, som at knastakslen drives af en kæde i stedet for racerens gear, og at den har en konventionel oliesump i stedet for racerens tørsump.

Når dét er sunket ind, nikker man anerkendene af den bistre og let skingre tone fra motoren. Se samtidig Frua-karrossemagernes aggressive og alligevel elegante linjer, den lave taglinje og de enorme hydrauliske tromlebremser, der anes gennem egerne på de for datiden brede dæk. Det er stil.

Åbn døren, og du overvældes af et blankpoleret sort instrumentbræt monteret med krom rundt om instrumenterne, og en delikat balancegang mellem et stort rat i ædeltræ og læder på sæder og paneler holdt i en afdæmpet og sart lys tone. Selv midterkonsollen er en æstetisk triumf, se, hvordan den enkle gearstang troner på det håndsyede vatterede læder som et scepter.