Levemand på budget: Maserati 222 er en herlig eksotiker til 200.000 kr.

En halv dag i selskab med den flotte, røde Maserati fra Stelvio Automobili har kun forstærket trangen til at investere i et eksemplar for mit vedkommende.

Den er selvfølgelige ikke et reelt alternativ til en ny familiebil, men er du lun på en eksotisk youngtimer, så får du en mere eksotisk og flamboyant bil ved at gå efter den sjældne, mere skrøbelige, italiener, der har mere temperament og i mine øjne federe design end en tidsvarende BMW E30, der sikkert er nemmere at holde kørende.

Biturbo’en har måske tilmed potentiale for at stige i værdi, for Maserati selv har taget Biturbo-modellerne til sig på sin hjemmeside, hvor mærkets historie ridses op.

Biturbo-modellerne er cool i dag og fortjener at blive husket for mere og andet end talent for at bryde sammen, en kort karriere i motorsport og Prügelknabe i Top Gear.