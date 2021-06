"O ak, o ve, nu er benzinbilernes dage talte," sagde vi alle sammen, da Ferrari for første gang fremviste deres SUV, og nyhederne om, at der ville være en variant på ren el fulgte. Nu er paradigmeskiftet nået længere, og vi priser os lykkelige over at høre, at Maserati Grecale ikke KUN bliver elektrisk.

SUV'en er tildækket i Maserati's genkendelige blå kamuflage, og fremviser ting som store luftindtag, potensbuler og fire hele afgangsrør imellem baghjulene.