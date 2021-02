Første test: Maserati Ghibli Hybrid med fire cylindre kortslutter køreglæden

Det har givet den ny Bosch-motorstyring og et spektakulært 48 volt-hybridsystem, der parrer en bæltedrevet starter/generator og et batteri i bagagerummet til opsamlet bremseenergi og en tjans med at drive en elektrisk kompressor i motorrummet kaldet e-booster. Den assisterer turboladeren med at klemme mere luft ind i motoren ved lave omdrejninger, og dermed sikre omgående respons.

For det andet har den 330 hk og et V6-diesel-­agtigt drejningsmoment på 450 Nm fra bare 1.500 o/min.

Og for det tredje lover fabrikken, at det legendariske Maserati-brøl lever videre i bilen, selvom motoren har fået amputeret et par cylindre.