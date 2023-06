Læser spørger: Hvorfor kan jeg ikke lade mit vand på en ladeplads?

Vejdirektoratets svar

Vi har sendt spørgsmålet videre til de relevante parter, som ikke kun er Vejdirektoratet men også Clever.

Fra Vejdirektoratet svarer Frants Torp Madsen:

“På de rastepladser, som Vejdirekotratet udvider med ladeparker, er der toiletter og andre faciliteter. Indtil videre er der etableret ladeparker på Tappernøje Øst og Vest (Circle K) samt Lillebælt Nord og Syd (infoterier).

På de to sidstnævnte rastepladser har Vejdirektoratet endvidere sørget for at udvide antallet af toiletter, idet der er etableret 2 nye natåbne toiletter på begge rastepladser.

De nyetablerede store ladestationer uden toiletfaciliteter, som du henviser til, må derfor være opført uden for Vejdirektoratets område, enten på kommunale eller private grunde."