Thomas spottede et vognlæs biler, han aldrig havde set før

Svar fra Bil Magasinet

Det er såkaldte quadricykler, som er en biltype, der er godkendt i EU-systemet, men som af forskellige årsager ikke er interessante i Danmark, så autotraileren var helt sikkert på gennemrejse.

I EU-systemet er der en forordning (EU 168/2013), der handler om godkendelse af 2-hjulede og 3-hjulede motorcykler samt 4-hjulede quadricykler. Reglerne for de 4-hjulede quadricykler er, at de ikke må veje mere end 450 kg, så der er typisk kun plads til to personer.

Men der er meget få restriktioner for dem. De er helt fri for regler om bremsekraftfordeling, ABS, ESC, brændstoftankens styrke, sædernes styrke og fastgørelse samt kollisionssikkerhed. Alt det som alle almindelige biler af gode grunde skal opfylde for at blive solgt i Danmark.

De findes i to varianter, der gerne fås med samme karrosseri. Det gælder en “tung quadricykel”, der højst har 15 kW (20,4 hk) motoreffekt og ingen hastighedsgrænse, og en “let quadricykel” der kan køre op til 45 km/t.

Sidstnævnte kan i flere europæiske lande køres af unge helt ned til 14 år og uden kørekort, hvilket formentlig er årsagen til, at de overhovedet findes.

Har man fået frakendt eller ikke fået fornyet sit kørtkort, kan man således køre quadricykle i Frankrig. Quadricycler kan i øvrigt fås både med benzin, diesel og el-motor.