Svar til læser: Nej, en elbil er ikke en go’ idé til dig

Svar: Nej en elbil er ikke en god idé for dig

Det korte svar er nej.

En elbil, selv med en god rækkevidde, er ikke en god idé for dig. Du skal vælge en effektiv dieselbil.

Med et dagligt kørselsbehov på 220 km, er du tvunget til at lade hver dag, uanset hvilken elbil du vælger, og det kan hurtigt blive en daglig udfordring, i forhold til ladefaciliteter.

Alt efter hvilken ladedistributør, du vælger, riskerer du at skulle gå et stykke, fra hvor du kan parkere og lade og hjem, ligesom du riskerer at skulle flytte din bil, efter du er kommet hjem, hvis der er optaget ved alle ladere, eller du holde ved en lader med tidsbegrænsing.

Det er næppe sjovt, hvis du i forvejen har brugt 2,5 timer på transport den dag. Af samme grund vil du næppe heller lade på vejen frem eller tilbage, selv om der er flere muligheder for hurtigladning på strækningen.

Den rigtige løsning for dig, er en ny, effektiv dieselbil.

En hybrid med eller uden ladning kan være en løsning. Men dit kørselsbehov er så stort, at gevinsten bliver lille i forhold til en dieselbil. Kendsgerningen er, at den billigste, mest effektive og mest miljø- og klimavenlige løsning for dig, er en ny, mindre diesel-bil med en effektiv motor.

Med venlig hilsen

Mikkel Thomsager