Spørg Bil Magasinet: Hvordan måler man effekten på en hybridbil med to motorer?

Hej folkens,

Jeg læser Bil Magasinets test af den nye Kia Ceed plugin-hybrid, og kan se, at den har en benzinmotor med 105 hk og en elmotor med 61 hk. Det giver jo 166 hk i alt, men alligevel står der i testen, at 'systemydelsen' er 141 hk.

Kan det være rigtigt, eller er det journalisten, der ikke kan regne?

Vh Stig H.

Hej Stig,

Det kan der være mange årsager til.

1. Når elmotor og benzinmotor er bygget sammen, er det oftest sagen, at de yder maks. effekt ved forskelligt omdrejningstal. Derfor kan man ikke altid lægge sammen.

2. Det kan også være, at fabrikanten med vilje laver motorstyringen sådan, at de ikke får lov at yde maks. samtidigt, fordi så ville gearkasse og trækaksler ikke kunne holde til det. Det har jo noget at gøre med, at elmotoren er ret kraftig, så man kan køre med den alene, og hvis den så også har en ret kraftig benzinmotor til brug, når batteriet er tomt, så vil det blive alt for meget, hvis man tillod, at de to får lov at yde alt, hvad de kan, samtidigt.

3. Du vil kunne se, at når der er tale om to helt separate motorer, som f.eks. Volvo’s Twin Engine (nu Recharge), hvor der er benzinmotor foran og elmotor på bagakslen, så ER systemydelsen faktisk summen af de to.

Tak fordi du læser med!

Anders Richter, redaktionschef