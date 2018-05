Spørg Bil Magasinet: Hvor lejer vi en fed bil til drengeturen?

Hej Bil Magasinet

Nyder hver måned at gennemtrawle magasinet som I leverer. Nu har jeg har brug for jeres ekspertise.

Min søn og jeg planlægger at tage nogle dage til V8 Hotel i Böblingen, og nyde området men også gerne en lækker og sprød bil. Især min søn hjerte banker for Audi og deres RS modeller...

Hvordan løser vi den bedst og til den mest spiselige pris?? Regner med at leje den 1 til 2 dage.

Mener at I har skrevet en artikel om emnet.... har søgt men ej fundet den.. hvor og hvordan finder man jeres tidligere artikler??

Wroum og hilsner fra

Jan Hemcker





SVAR

Hi Jan.

Du kan finde gamle artikler i vedhængte oversigt, som vi mailer gratis til abonnenter.

Den går dog på bilmodeller, så den hjælper dig ikke i det aktuelle tilfælde.

Vi har skrevet om muligheden for at leje sjove biler nogle gange, men som regel med udgangspunkt i et konkrete tilbud fra et navngivet udlejningsselskab. Sixt har haft Aston Martin, Avis har haft Porsche.

En hurtig søgning viser, at Sixt har Audi A7 og TT, Mercedes A45 AMG og i øvrigt flere AMG-modeller.



Der findes også uautoriserede udlejere, men vi afstod fra at skrive om dem, fordi vilkårene var problematiske, selv om lejen var forholdvis lav. På miet24.de kan man finde hvad som helst, men pas på med vilkår, betaling osv.

Mikkel Thomsager