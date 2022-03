Bil Magasinet-læser Jan har købt ny elbil: "Den er genial til det meste - bortset fra langture"

Her skal du som elbilist lige være opmærksom på, at en hurtiglader ikke er en hurtiglader – begrebet dækker åbenbart over alle ladestandere.

Er det for eksempel 43 kW vekselstrøm, du sætter til bilen, så lades bilen ikke hurtigere op end derhjemme. Men tager man 50 kW jævnstrøm, så går det stærkt.

Skive mangler ladestandere

Jeg havde håbet på, at jeg kunne nøjes med én opladning, men måtte også ind ved Herning, så det blev til to stop. Efter 25 minutter stoppede laderen med at lade uden grund, men i stedet for at se, om jeg kunne få den til at virke, vurderede jeg, at jeg godt kunne komme til Skive. Min tur tog således næsten to timer mere end i min dejlige dieselbil.

Vidste du, at der kun er én hurtiglader til elbiler, som ikke er fra Tesla, i Skive?? Nå, men det fandt jeg så ud af, og så taler vi ikke mere om det.

Efter at have besøgt min søster og svoger – og spenderet et par timer med nærstudering af parkeringspladsen ved hurtigladeren i Skive – tog jeg turen hjemad.

Jeg fik uden problemer strøm på efter Vejle, det var sådan, det skulle være. Jeg blev igen lidt glad for, at jeg kørte elbil, og planlagde næste opladningsstop - Korsør.