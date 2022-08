Markedet er VANVITTIGT - hvad gør du, hvis din bil kunne trænge til at blive skiftet?

Volkswagen Passat Variant Highline 1,5 TSI DSG (2019, 77.000 km)

Spørgsmål: Jeg plejer at skifte bil, når min bil fylder tre år. Jeg har en Passat Variant 1,5 TSI med DSG-gear, der fylder tre år i august, og er i tvivl. Vi vil gerne have en ny eller næsten ny VW ID.4, men har brug for en bil, og en ID.4 skal man enten vente lang tid på eller betale merpris for en brugt. Hvad vil du råde os til?

Jan Lang: “Der er en dårlig nyhed og en god nyhed. Den gode er, at du får en rekordhøj pris for din brugte Passat. Det er min vurdering, at den vil være helt op til 270.000 kroner værd, og den vil også være penge værd, hvis du venter nogle måneder med at sælge den.

Den dårlige nyhed er, at elbilerne også er steget i pris, så det er ligesom med gynger og karuseller for dit vedkommende. Men alligevel vil jeg anbefale dig at skifte. Hvis du kigger dig lidt for på brugtbilmarkedet, så vil du kunne finde en ID.4, der sælges relativt fornuftigt. Lige nøjagtigt med ID.4 er udbuddet fornuftigt på den anden side af 100 biler til salg, og samtidig er det en model, som forhandlerne tager hjem i stor stil, så du vil kunne finde en fornuftig pris. Samtidig er de seneste udmeldinger fra VW, at de forventer stærkt reducerede leveringstider på de nye biler, så tag ned forbi den lokale VW-forhandler og spørg ind til, hvornår han kan levere. Han vil sandsynligvis også være stærkt interesseret i din Passat, så forhåbentlig går ligningen op for dig. Og så vil du opleve, at ID.4 i den daglige drift er væsentlig billigere end Passat’en.”