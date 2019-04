Må jeg tage min Mercedes-AMG GT med på søndag?

Svar:

Kære Christopher.

Du er hjertelige velkommen med begge biler, som rigeligt befinder sig i "Supercar Sunday" kategori.

Vi er i øvrigt ikke nøjeregnende med at definere "supercars". Alle, der synes, de har sådan en, er velkomne med bil uanset alder, stand og antal hestekræfter.

Vi forholder os ikke til registrering, og du skal ikke tilmelde dig.

Der bliver ikke kørsel, det er blot et "sparke dæk"-arrangement, hvor du og alle andre er velkomne. Tilmelding er ikke påkrævet hverken for dig, der kommer med biler, er de, der vil se på biler. Vi glæder os til at se dig (og dine biler!).

Med venlig hilsen

Mikkel Thomsager, chefredaktør