Læser spørger: Tør jeg købe en elbil?

ID.4 er dyr i forsikring

Men hvad så med andre parametre? Her tænker jeg på afskrivning, forsikring og eks. dæk? Afskrivningsmæssigt, så vil eks. en ID.4 jo være overhalet med flere længder, når den skal sælges om 3-4 år. Så vil den i virkeligheden måske værre dyrere end en (evt. let brugt) diesel-bil (her sammenligner jeg med en BMW 320d fra 2020)?

Og mit forsikringsselskab (Alka) havde rigtigt nok også en ID.4 i deres prisliste. Problemet var bare at præmien var noget over det dobbelte af det, jeg giver for min VW Golf Variant i dag (ok, det er også en dyrere, større og kraftigere bil) - men alligevel! Samme historie med dæk - her er udvalget også mere begrænset, hvilket umiddelbart gør det dyrere.

Samtidigt er udvalget af ladestandere stærkt begrænset ved sommerhuset på den jyske vestkyst, og hvad gør vi lige med den årlige bilferie til Italien (når pandemien engang er lagt lidt mere bag os)?

Der ser altså ud til at være en både fordele (ingen afgift, billig/gratis service) ved at købe en ny el-bil, men også et par (first mover) ulemper.

Har I nogen som helst beregninger eller antagelser mht. afskrivning på el-biler, og evt. hørt om forsikringsselskaber der er lidt skarpere på at forsikre sådan nogle? Og vil I helt holde jer fra at købe/lease en næsten ny dieselbil?

Morten W. Jacobsen