Læser spørger: Skal jeg lease eller købe min bil?

Leasing kræver nærlæsning

Men når du specifikt har som mål at have bilen i længere tid, og du selv foreslår en Skoda Superb, så mener jeg, at det er mest fordelagtigt at købe bil, medmindre du ikke ønsker at binde penge i bilen, for det undgår du, når leasingselskabet står for finansieringen.

Du har ret i, at det kan være mere indviklet at gennemskue, hvad du rent faktisk betaler for bilen, når du leaser den. Hvis leasingfirmaet har en kontrakt, der er godkendt af FDM, er det lettere. Uanset hvad skal du se på prisen af bilen, som så er uden afgift, men i forhold til omkostningerne, kan det være en genvej se på, hvad en tilsvarende bil koster med fuld afgift. Hvis det lyder dyrt, så bliver det også tilfældet, selv om bilen er leaset.

Som udgangspunkt koster det altid penge at skifte bil, måske undtagelsesvis lige præcis lige nu, hvor brugtbilpriserne er steget voldsomt på kort tid. Men der er megen bekvemmelighed og glæde ved at skifte bil.

Med venlig hilsen

Mikkel Thomsager