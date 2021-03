Læser spørger: Skal jeg beholde min diesel-Peugeot?

Svar fra Bil Magasinet

Kære Bo.

Jeg er næsten ked af at sige, at det ud fra en økonomisk betragtning er mest fordelagtigt for dig at beholde din Peugeot og køre glad videre.

Før adblue blev udbredt kunne mange koldstarter og korte ture blive et problem for partikelfilteret, men adblue-løsningen skulle netop modvirke, at det sker. Derfor ville jeg ikke frygte for motorens liv.

I forhold til værditabet kan man argumentere for, at det er bedre at tage det, inden bilen runder fire år, men gevinsten er formentlig mindre end omkostningerne ved at skifte bil. Din bil er, så vidt jeg kan gennemskue, en Euro6d-bil, det vil sige af, motoren er af seneste miljøklasse. Den vil efter min mening ikke tabe værdi i særlig grad, som følge af den generelle uvilje mod diesel-biler.

Der er stadig mange, for hvem en nyere dieselbil er det eneste rigtige valg, sådan som det også har været det for dig hidtil. Tværtimod kan man argumentere for, at det meget lille salg af dieselpersonbiler, som vi har i øjeblikket, kan gøre nyere, Euro6d dieselpersonbiler til en mangelvare om to eller tre år. Så stiger priserne, og værditabet på din bil bliver mindre.

Med dine kommende kørselsbehov kunne en opladningshybrid være en mulighed, men ikke når du ikke kan lade hjemme.

Mvh.

Mikkel Thomsager, chefredaktør