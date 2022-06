Læser spørger: Må forhandleren bare aflyse min nye bil?

Der er mulighed for at få erstatning

Vi står altså en bindende aftale, som Hyundai reelt set vælger bevidst at misligholde – og det giver Jens ret til at kræve erstatning.

Erstatning er vanskelig at opgøre, men Jens kan vælge enten at få de direkte udgifter, der har været forbundet med den oprindelige handel dækket (for eksempel tidsforbrug til at indgå aftalen, eventuel prøvetur, udgifter til finansiering eller lignende) eller at foretage et dækningskøb, det vil sige køb af en anden, tilsvarende bil, dækket.

Hvis der er en reel umulighed i leveringen, så vil det yderligere vanskeliggøre at finde en tilsvarende bil; men med lidt snilde, så kan et tab godt opgøres.

Jens skal huske at reklamere skriftligt og bede om at få en skriftlig tilbagemelding fra Hyundai, der skal indeholde oplysning til Jens om hans mulighed for at indbringe den uberettigede ophævelse for Ankenævn for biler.

Mvh.

Johanne Berner Hansen, juridisk chef, Dansk Bilbrancheråd