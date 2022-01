Læser spørger: Kan vi erstatte den gamle stationcar med en elbil?

Hej Lene og Peter

I sig selv er kravene om hyppige smutture til Blokhus og plads ikke urimelige for en elbil - mellem Aarhus og Blokhus er mindst cirka 160 km, så selv hvis ladestanderen er optaget, findes der en del elbiler, der kan klare turen på én opladning. I dette tilfælde er den begrænsende faktor prisen.

Biler som Skoda Enyaq eller Hyundai Ioniq 5 ville være idéele til formålet, men prisen er for høj. Sikkert inden for prislejet ligger den elektriske version af Citroën C4, men her begynder rækkevidden at blive et problem.

Et alternativ kunne også være at kigge efter brugte elbiler. Teknologien inden for elbiler har dog udviklet sig hurtigt, og batterisystemerne er i mange tilfælde gjort håbløst gammeldags af moderne rækkevidder og ladehastigheder.

