Læser spørger: Kan jeg få en elbil til min store familie?

Læseren Malte har sendt os denne mail:

Hej Bil Magasinet

Fruen og jeg er på udkig efter en større elbil til udskiftning af vores BMW 3-serie GT. Vi har en e-Golf som bil nr. 2, så vi er godt bekendte med at køre el.

Sagen er den, at vi har en søn på knap to år, en datter på to måneder, og fruen ønsker sig en treer i i slutningen af 2023 / start 2024. Planen er ligesom lagt.

En vigtig parameter for os er derfor, at kunne finde en større elbil med plads til tre autostole (med Isofix). Med de lange leveringstider, som markedet byder på, så har vi tænkt, at vi hellere må komme i gang nu.

Sagen er den, at vi har ca. 500.000 kr. til købet, men vi har faktisk ikke kunne finde en elbil i den prisklasse med plads til tre autostole. Kan det virkelig passe?

Venlig hilsen Malte