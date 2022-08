Læser spørger: Kan det virkelig passe, hvad sælgeren påstår?

Dækket betyder endnu mere

Det afhænger dog ikke bare af den fælg, der monteres, men også af den fælg, som erstattes. Den erstattede fælg kan jo være en med “speciel massefordeling”, og så har det igen indvirkning, når man sammenligner før og efter.

Det giver faktisk endnu mere på dæk, for her sidder massen endnu mere “yderligt”. Og man kan sagtens komme ud for, at der er 2 kg forskel på dæk. En ven af redaktionen så forleden på nogle semislicks i størrelse 235/35R19. Her vejede et billigt Nankang hele 11,35 kg, mens et Pirelli P Zero Trofeo vejede 9,65 kg.

Men for at svare på dit indledende spørgsmål: 4 kg. til 75 kg. er jo næsten en faktor 20, og det har ingen sted hjemme. Faktor 4-5 i bedste fald. Men det er da også værd at tage med.

Med venlig hilsen

Søren Juul, motorjournalist