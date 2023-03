Læser spørger: Hvorfor har alle elbiler 204 hk?

Mulighed for at tilpasse

Så snart du sætter trykladning på en benzin- eller dieselmotor, får du mange flere muligheder for at ændre ydelsen ved at ændre på ladetrykket og brændstoftilførslen.

Med en elmotor har du også flere muligheder for at justere ydelsen, der dog begrænses af, at det kan være nødvendigt at lave tykkere ledninger for, at der ikke skal gå for meget tabt i varme.

For elbiler og biler med trykladning gælder også, at man ikke ønsker for meget moment på drivaksler, led og især dæk. Disse bliver slidt for meget, og bilen kan blive ustabil eller skal begrænses af ESC.