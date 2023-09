Læser spørger: Hvorfor er 2+2 ikke lig med 4 i en elbil?

Men hvorfor er der en forskel?

Det er der fordi beregningen af elbilers forbrug er forskellig alt efter, om du måler Watt-timer pr. kilometer eller rækkevidde i kilometer, selv om begge beregninger er de officielle WLTP.

Beregningen af forbruget, opregnet i Watt-timer pr. kilometer (de 157 Wh/km) eller kilowatt-timer pr. 100 km (15,7 kWh/100 km), sker efter en cyklus, hvor man opregne tabet, efter man har kørt en cyklus, hvorimod rækkevidden blot måles fra fuldt batteri til bilen ikke kan køre mere.

Altså: Når man beregner forbruget under kørsel, sker det med udgangspunkt i et fuldt batteri, som så fyldes op, når målingen er foretaget. Når man måler rækkevidde, starter man blot ved fuldt batteri og kører efter en bestemt cyklus, til bilen ikke vil køre mere. Man måler med andre ord ikke ladetabet, når man måler rækkevidde, men det gør man, når man måler forbrug. Derved opstår forskellen.

Batteriets størrelse er ikke officiel

Desuden er det værd at bemærke, at der ikke findes officielle tal for batteriets størrelse i elbiler. Det er ikke en opgivelse, som bilproducenterne skal meddele til myndighederne for at få bilerne godkendt til salg i EU og Danmark. Det er således op til producenternes samvittighed, hvad de opgiver.

Her er det også vigtigt at være opmærksom på, om opgivelsen gælder batteriets brutto eller netto-kapacitet. Det er kun netto-kapaciteten, der kan bruges til at drive bilen. Alle batterier til elbiler har derudover en buffer på mellem fem og ti pct., som ikke kan bruges til at køre bilen med. Når Bil Magasinet opgiver batteri-størrelsen, er det altid i netto-størrelsen vi angiver, med mindre andre et angivet.

