Læser spørger: Hvilken bil til 5-600.000 kr. skal jeg vælge?

Steen skal ny bil til under 20.000 kr - her er redaktionens (åndssvage) bud

Børsen-redaktør Steen Bachmann er på udkig efter en ny bil, og han har nogle helt enkelte krav. Den skal have anhængertræk, den skal koste under 20.000 kr. - og så skal den være fed. Den forespørgsel smed han ud i redaktionens fælles facebook-tråd, og det skal man passe på med at gøre på en søndag, hvor alle har lidt for god tid…