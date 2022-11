Læser spørger: Hvad f..... har Ford gang i?!

Kære Bil Magasinet

Kan I ikke bore lidt i, hvad f…. Ford har gang i? Her tænker jeg på, at de udfaser den ene fine bil efter den anden uden en direkte erstatning. Der er i det hele taget ikke mange modeller at vælge imellem, sammelignet med fx VW.

Ved godt at det umiddelbare svar vil være noget med svigtende salgstal, og at de er ved at overgå til udelukkende elbiler, meeen alligevel...

Jeg er selvfølgelig lidt farvet, da jeg udelukkende har kørt ford i over 25 år (og påtænker at jeg snart skal have en Ford sommer-/søndagsbil. Garagen er udvidet, så der er plads til en Ford Escort XR3i cabriolet. Venter blot på, at den rette bil kommer til salg)

Min hverdagsbil er en C-Max benziner, men hvis ikke snart Ford kommer med noget der direkte kan erstatte den, må jeg jo ty til andre mærker, når den skal udskiftes.

Med venlig hilsen

Kim Pedersen, Rødekro