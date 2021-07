Læser spørger: Hvad er alternativet til min drømme-Skoda?

Hej Steen Bachmann

Hvis jeg ikke husker meget fejl, var det dig som kørte en tur i den "nye" Skoda Octavia. Jeg har gået og ventet på, at man kan få den med firehjulstræk og 2,0 TSI-motor - men jeg syntes alligevel at den er endt med at blive relativt dyr (prisen starter ved 409.095 kr.)

Jeg er ganske almindelig lønmodtager i den lave ende, og pengene til en ny bil sidder ikke løst. Jeg tænker imidlertid, at jeg for samme pris som Octavia'en kan købe en rigtig pæn Audi A4 med få km på tælleren, ét år gammel og med samme 2,0 TSI-motor.

Jeg er ikke til sløve biler. Og hvis jeg nu spørger dig personligt, med dit kendskab til bilmarkedet, hvad ville du så købe, hvis prisen må ligge omkring kr. 400.000?

Jeg er glad for at bo i DK. Men når man samtidig er bilglad og ikke har råd til at købe en virkelig interessant bil, må jeg så kompensere. Jeg har familie i USA, og hver gang jeg er derovre, lejer jeg en bil med V8-motor. Det er næsten den halve ferie.

Med venlig hilsen

Flemming Larsen