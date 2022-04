Læser spørger: Giver det mening at lade min plugin-hybrid op med benzinmotoren?

Hej Anders

At lade bilen benzinmotor lade hybridbatteriet er en dårlig måde at udnytte energien på.

Hver gang brændstof skal omdannes til f.eks. bevægelsesenergi, går der energi tabt. Og der går også energi tabt, når man skal omdanne bevægelse (rotation) til el via en generator, og når det så skal omdannes tilbage fra el på batteriet til fremdrift i en elmotor.

Benzinmotor udnytter kun (i runde tal) 30% af energien til at lave bevægelse af bilen. En generator udnytter kun 90% af den tilførte “bevægelse” til el til batteriet, og en elmotor udnytter kun 90% af den elektriske energi til at lave fremdrift.

Hvis bilen er tom for el, så skal man altså køre direkte med benzinmotoren (til virkningsgrad 30%).

Hvis man i stedet forsøger at lade op via generator og tilbageføre energi til fremdrift via elmotor, så bliver virkningsgraden i den proces 0,9 x 0,9 = 0,81.

Så man får kun 30% x 0,81 = 24% ud af energien fra benzinen i stedet for 30% ved direkte drev.

Så funktionen med at lade på en plugin-hybrid, skal man bruger kun, hvis man har fået brugt for meget el, og man SKAL eller VIL køre ind i byen eller måske underjordisk garage på el. Så kan man lade batteriet, inden man vil have lidt ren elkørsel.

Energiøkonomisk er det helt tosset, men det kan altså have en smule fornuft, hvis man tænker, at man vil skåne lokalmiljøet og køre lokalt emissionsfrit.

Mvh. Mikkel Thomsager