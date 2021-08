Læser spørger: Forurener elbiler mere end benzinbiler?

MEN - så kommer den lille nagende tvivl...

....som min søn puster til. Jeg har jo selv lært ham, at god motorlyd er sagen, og motorlyd er der jo (forhåbentlig) ikke meget af i en elbil.

Min søn synes, i al venskabelighed, at jeg er en “overløber”. Derfor bombarderer han mig nu med artikler der beviser at elbiler sviner mere ved fremstilling, er dårlige investeringer og dyre at reparere på, og derfor mener han ikke, jeg redder miljøet, men derimod sørger for større overskud, og flere ansatte på værkstederne, hvilket jo så giver større efterspørgsel på mekanikere, der så er svære at få, og derfor skal have en højere løn, og så stiger service priserne yderligere.

Eneste grund til jeg tænker elbil er, at jeg tror, at jeg redder klimaet og miljøet for mine børnebørn, men efter at have læst alle de artikler m.v., så føler jeg efterhånden mere, at jeg er i lommen på frk. Thunberg, og at vi kunne redde mere miljø, hvis vi forbød alle brændeovne i Danmark.

Nå, nu ser vi, når vidunderet kommer til Danmark, så giver det sig nok sig selv, om jeg skal købe Kia EV 6, eller hellere finde en brugt Mustang V8 Convertible.

Med venlig hilsen

Jan Christensen