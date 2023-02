Læser spørger: Falder elbilerne snart i pris?

Der kommer altid en ny og bedre

Udviklingen for biler er ikke ulig udviklingen for PC’er. I morgen findes der en, som er bedre, end den du kunne købe i dag. Men det gælder for også for både fossilbiler, siden den første blev lanceret, og det gælder for elbiler.

Ingen af dem vil blive revolutioneret fra den ene dag til den anden. Eller i hvert fald vil producenten tage sig betalt for det, for producenten har ikke anden interesse, end at sælge sine produkter til den højest mulige pris.

Generelt vil der i en årrække frem være stor efterspørgsel på elbiler, og det vil holde priserne på både nye og brugt oppe på minium det niveau, som fossilbilerne har præsteret indtil nu.

Der er dog en indbygget usikkerhed i, at markedet generelt bliver stadigt mere komplekst. Det kan betyde pludselige ændringer i mindre områder af markedet, sådan se det vi har set fra Tesla for nyligt.

Mvh. Mikkel Thomsager

Chefredaktør