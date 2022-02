Læser spørger: Er man virkelig bims, hvis man vælger plugin-hybrid fra?

Hej Bil Magasinet

I Steen Bachmanns artikel på bilmagasinet.dk om Mercedes C 300e bliver man udnævnt til “bims”, hvis man ikke køber en hybrid, direkte sammenlignet med en C-klasse 200 benzin. Sådan en overvejer jeg faktisk til min kone, selv holder jeg mig til en Audi med et S på grillen.

Det er som om, at flere testkørere glemmer, at det jo også koster en del at fylde strøm på en hybrid. El er jo steget voldsomt meget mere end benzin på det sidste.

Produktionen af en hybridbil er også mere krævende og med flere komponenter som elmotor, batteri og andre dele. Og som I selv skriver, hyppigere og mere omfattende service. Jeg kender forøvrigt en Audi-mekaniker, som siger, at de “skruer” mere på hybridbiler end andre biltyper.

Så jeg har svært ved at være “bims” ved at bestille en ren benzin, hvor jeg ved, at jeg får en lettere, mindre kompliceret bil med mindre servicebehov, mindre slid på diverse komponenter pga mindre vægt og mindre dækslid. Og sikkert billigere drift når alt kommer til alt, og vi har husket, at det faktisk også er en udgift at fylde strøm på.

Det skal lige nævnes, at det er en bil, vi planlægger at beholde 12-14 år. Så må vi se til den tid, om hybridbilerne er kommet på museum, fordi de kun var et overgangsfænomen. Men folk vil stadig gerne købe en pæn benzinbil, fordi man kan stadig få benzin om 12-14 år.

Ikke at forstå, at jeg er modstander af elbiler. Slet ikke, vi skal bare have meget mere grøn strøm. Det duer ikke at købe strøm fra kul i Polen osv. Jeg skal da absolut have en elbil om 5-10 år eller sådan, bare ikke en hybrid.

Jesper Schiønning