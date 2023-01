Læser spørger: Er det helt hjernedødt at købe en elbil, der er et par år gammel?

Findes der en bedre elbil om ét, to eller tre år?

Ja, det gør der. Næste model kan mere, føles bedre, giver mere for pengene og præsenterer ny teknik. Sådan har det været siden bilen blev opfundet, og sådan bliver det også med elbiler.

Kommer der lige om lidt teknik, som gør en BMW iX3 gammel og usælgelig fra den ene dag til den anden?

Det tror jeg ikke. Siden jeg startede på Bil Magasinet for 31 år siden, har jeg hvert år hørt om superbatteriet, der kan sende en Mini til månen og retur på én opladning. Det er aldrig kommet.

Nu taler vi om solid state-batterier, som kan mere end de kendte batterier, og de virker mere sandsynlige end nogensinde før. Men jeg tror ikke de flytter hele begrebet fra den ene dag til den anden, og jeg tror ikke, de gør en BMW iX3 værdiløs fra den ene dag til den anden.

Bilmarkedet er langt mere diversificeret i dag, end det var for bare ti år siden. Dermed stiger risikoen for overraskende bevægelser i markedet. De sidste to år har vi lært, at bevægelserne kan komme af mange årsager som sygdom, krig, vejrfænomener og logistikudfordringer.

Det kan ingen garanterer dig for. Men hvis du står for at skulle skifte bil, og BMW iX3 ligner et godt valg til dine aktuelle behov, så ville jeg ikke bekymre mig om at slå til.

Mvh.

Mikkel Thomsager