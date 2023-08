Læser spørger: Er der Kina-dele i en Skoda?

Svar: Det er der nok

Mit umiddelbare svar er, at det er svært at forestille sig, at der ikke er en eneste komponent i en bil, som ikke er produceret i Kina, uanset hvilken bil det gælder.

Bilindustrien er forbundet på kryds og tværs over hele jordkloden, og der findes en kæmpe underskov af underleverandører af alt fra fælgbolte til forruder, som alle bilproducenter benytter sig af. Det er svært at forestille sig, at ingen af disse dele er produceret i Kina - selv i en Skoda.

Den danske importør kan heller ikke bekræfte det:

“Det er koncernens politik ikke at afsløre, hvilke dele i vores biler der er produceret hvor. Så jeg kan hverken be- eller afkræfte, om der er kinesiske dele i en Skoda Octavia. Men generelt kan man sige, at det i dagens verdensorden er svært at forestille sig, at et komplekst elektromekanisk produkt ikke har en eller anden komponent, der har sit ophav i Kina.” siger Britt Stellinger, der er pr-chef for Semler koncernen, der har den danske import af Skoda.

Venlig hilsen

Mikkel Thomsager

Chefredaktør, Bil Magasinet