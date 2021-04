Læser spørger: Er brint et godt brændstof til biler?

Svar fra Bil Magasinet

world meters.info anslår, at der i de kendte oliereserver er til 47 år. Det gælder det nuværende kendte forbrug i forhold de nuværende kendte reserver. Jeg mener dog, at oliebranchen forudser, at der er olie til mange år derudover, i de reserver man endnu ikke kender til.

Og, som du selv påpeger, er der utallige muligheder for at lave flydende brændstoffer kunstigt.

Brint er et af dem. Brint udnytter energien, når den går gennem en brændselscelle, dårligt. Der er et stort energitab. Derfor er brint som udgangspunkt ikke et effektiv brændstof til biler. Men hvis brinten kommer til verden som et overskudsprodukt ved produktion af vedvarende energi, så er det en måde at opbevare vind og solenergi på, hvilket jo ellers er en vanskelig opgave.

Brint kan produceres med udgangspunkt i mange stoffer, men det kræver megen energi, at gøre det. Derfor er brint en decideret dyr og dårlig løsning, hvis ikke produktionen er kædet samme med vedvarende energi.

I det tilfælde kan det til gengæld være en rigtig god løsning til at absorbere den energi, vi ikke kan bruge, når det blæser meget, eller solen skinner meget, og vi dermed producerer mere vedvarende energi, end vi kan bruge.



I bilbranchen synes der at være enighed om, at brint først og fremmest er velegnet til tung transport. Det lægger eksempelvis Toyota, som netop har lanceret en ny brintbil, Mirai, heller ikke skjul på.

Indtil videre egner traditionel eldrift sig ikke til tung transport, fordi de er så energikrævende, at batteripakken bliver for tung til, at lastbilen ikke kan laste noget. Her kunne brint og brændselscellen være en løsning.

Med venlig hilsen

Mikkel Thomsager, chefredaktør