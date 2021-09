Jeg skal køre 30.000 km om året i en offroader - hvilken bil skal jeg købe?

Til gården og gaden

Det behøver ikke være forbundet med et bonderøvs-image at køre firehjulstrækker. Min kære kollega Patrick er fra Jylland, og hans bud med Toyota Land Cruiser er bestemt ikke dårligt. Men hvis du vil tiltrække beundrende blikke og karle, som letter på hatten ved synet af dig, øst for Storebælt – kan du med fordel lade dig transportere i en “Gentleman 4X4” – Subaru Legacy!



Der er intet, som skriger aristokratisk fornufts-overskud som en Subaru i stationcar-karrosse med firehjulstræk, gummimåtter, slidt læderindtræk (yes, det har den) og anhængertræk.

Sammenlignet med nogle typer af firehjulstrækkere tilbyder Subaru’erne en udtalt personbilsoplevelse – både i kabinekomforten og når det kommer til køreegenskaberne. Det fantastiske ved den rummelige japaner er, at den gør sig lige godt, uanset om du viser den indre bys toppede brosten eller de 30.000 årlige kilometer, hvor der er møg, grus og pløre under dækkene.



Eksemplaret i denne annonce tilhører femte generation af Legacy og har en 2-liters dieselmotor, der er tilkoblet en manuel gearkasse. Orker du ikke at skifte gear med højre hånd, da denne Legacy kom på gaden i 2010, var der mulighed for en trinløs CVT-gearkasse, ligesom der fandtes en større 2,5-liters boxermotor.



Udover den sublime kørekomfort, sammenlignet med en stivbenet, terrængående offroader, kan du også glæde dig over at være unik i din Subaru Legacy på de danske veje og vildnis – der er ikke mange, som har taget samme bilvalg som dig.



Har du lyst til at sprænge dit eget budget, kan du overveje en Subaru Outback som denne.





Bil: Subaru Legacy 2,0 D Wagon AWD

Kørt: 157.000 km.

Årlig afgift: 7.060 kr

Pris: 129.800 kr.

Du finder bilen til salg her

Frederik T. Frey