Spørg Bil Magasinet: Findes der hybridbiler med dieselmotor?

Hej Bil Magasinet.

Jeg er kørende sælger og kører ca. 50.000 kilometer om året i egen bil. De 40.000 er for firmaet og resten privat (mest småture). Jeg må indrømme, at til mit kørselsmønster har jeg endnu ikke fundet en elbil, der kan klare mine krav – medmindre jeg har i nærheden af en million kr. til en ny bil, og det har jeg ikke.

Det næstbedste skulle så være en plugin-hybrid. Det tiltaler mig, at jeg kan køre på strøm i byen og almindeligt brændstof uden for. Den tager ikke så lang tid at lade og skulle den løbe tør for strøm, ja så holder jeg ikke umiddelbart i vejkanten.

Det tiltaler mig ikke så meget, at man slæber en masse vægt med rundt, som så straffer ens grønne tankegang i forhold til at den ikke går så langt på literen som uden batterier.

Spørgsmålet er:

Nu kommer spørgsmålet så.. hvorfor laver man ikke nogle plugin-hybrider med dieselmotor? Det ville jo være en god mulighed for at opnå flere kilometer på literen samt en god idé i byer, hvor man ønsker mindre CO2-udledning. Her kan den jo køre på el. Idag har det jo også vist sig, at den seneste dieselteknologi måske er renere end benzin.



Mvh. Peter Hother