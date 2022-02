Hvad koster benzin og diesel egentlig uden afgifter?

Bil Magasinet-læser søger brugt bil: 3.500 kg på krogen, plads til tre børn og maks. 200.000 kr. Uha, den er svær!

De danske bilafgifter er voldsomme for forbrugere, der har brug for at trække tunge påhængskøretøjer. Vi støvsuger Biltorvet for en solid trækker