Hvad betyder det, når vi skriver en bils "platform"?

Blandt de mest berømte platformen i vores verden er VW’s MQB-plantformen, som er teknikken gemt under VW Golf. MQB står for ”Modularer Querbaukasten”, som er tysk for Modular Tværliggende Matrix.

Det tværliggende beskriver i denne forbindelse motorens placering. MQB benyttes i dag til mere end 10 forskellige modeller herunder Audi A3, Audi Q2, Seat Leon, Cupra Formentor, Skoda Octavia, Skoda Superb, VW Golf, VW Passat, VW Tiguan og flere.

MQB er beregnet til at række til en hvis størrelse. Så her kan man ikke forestille sig, at den vil blive brugt til større og mere luksuriøse biler, men den er fra starten udviklet med to forskellige baghjulophæng, som giver forskellige egengenskaber, og desuden gør det muligt for platformen at rumme firehjulstrukne biler.

VW’s nye el-biler i ID-serien bygger på en nyudviklet platform, kaldet MEB, som udelukkende er beregnet til el-brug. MEB står for ”Modularer E-Antriebs-Baukasten“ som er tysk for Modular El-drevet Matrix“. Også her venter vi at se en stribe forskellige bilmodeller på samme grundlæggende teknik – platformen.

En Mercedes A-klasse og en S-klasse bygger ikke på samme platform. A-klassen bygger på Mercedes‘ forhjulstrukne platform, med kodenavnet MFA, mens S-klasse bygger på Mercedes baghjulstrukne platform med kodenavnet MRA.

Mvh.

Mikkel Thomsager, chefredaktør