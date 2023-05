Læser spørger: Skal jeg beholde min plugin-hybrid?

Har jeg valgt forkert?

Bil Magasinet-læser Thomas skriver:

"Jeg har et problem. Et problem som mange læsere muligvis også står med. Jeg kunne måske henvende mig til Sara og Monopolet, men tænker nu alligevel at Bil Magasinet er det rette sted at spørge.

Jeg har en Seat Leon e-FR plugin-hybrid fra november 2020. Jeg er super glad for den. Den har alt det ekstraudstyr, jeg har brug for, den kører godt på både el og benzin og er hurtig nok til mig. Der er stadig 2,5 års garanti, og bilen fejler absolut intet. Jeg kører ca. 15.000 km. om året og bilen har nu rundet 35.000 km. Men har jeg gjort et forkert valg for 2,5 år siden?

Mercedes bliver ved med at hælde plugin-hybrider ud i markedet. Godt nok biler, der nu kan køre over 100 km på el, men altså hybrider. Mercedes mener altså at plugin-hybrider stadig er en god idé nu og i den nærmeste fremtid. Men vil forbrugerne have dem? Både nu og om 5-8 år? Eller hopper vi forbrugere gladeligt direkte fra benzin til elbil?