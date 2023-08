Læser spørger: Hvad pokker er det for et bilmærke?

DR-biler - med benzin-motor

Men i stedet for at sælge de importerede biler som Cherry, har importøren valgt at forhandle modellerne under eget navn. Programmet omfatter syv modeller, som alle på nær den mindst er almindelige benzinbiler.

Den mindste model DR 1.0 EV er en micro-elbil

I øvrigt har importøren endnu et mærke på vej. Mærket hedder EVO, som er én til én udgaver af det bilmærke, vi nu i Danmark er ved at lære at kende som JAC.

Med venlig hilsen

Mikkel Thomsager

Chefredaktør, Bil Magasinet