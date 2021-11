3 bud på biler fra Biltorvet

1. Nissan Navara Double Cap

Den nuværende Navara debuterede i 2016 og fås i en lang række udgaver med kort, mellemlang eller dobbelt kabine, to eller fire døre, åbent lad eller hardtop, bag- eller firehjulstræk og manuelt eller automatisk gear.

Navara er udviklet som arbejdsbil og fås også som personbil med fire døre og fem sæder. Her er ISOFIX-beslag på bagsædet til to autostole, og med lidt god vilje kan der presses et ekstra barn ind mellem dem. Navara må trække 3.500 kg.

Den årlige ejerafgift på hvide plader er 8.800 kr. og du skal regne med at køre 10 km/l i snit.

Herhjemme er der kun to Navara'er til salg på hvide plader på Biltovet, men de er af nyere dato og til priser over 450.000 kr. langt over Mortens budget.

2017 Nissan Navara 2,3 dCi Double Cab Teka aut. til salg på Biltorvet