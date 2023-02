Læser spørger: Er det farligt at sejle med elbiler på bilfærger?

Er elbiler farlige på bilfærger?

Jeg læste for nyligt, at et stort norsk rederi ikke længere vil sejle med elbiler på deres færger. Det er jo en ret signifikant melding i betragtning af, at Norge har verden højeste andel af elbiler. Er elbiler virkelig så farlige, og hvad gør de danske rederier?

Mvh. Martin Svendsen