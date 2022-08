9.000 Bil Magasinet-læsere vælger Årets GTI 2022

Bilmagasinet.dk og boosted dk har i samarbejde med læserne på de to sider kåret årets GTI 2022. Afstemningen foregik online, hvor mere end 9.000 brugere afgav deres stemmer.

8 nominerede biler

Oprindeligt var der der otte biler nomineret:

BMW 128 ti

Ford Fiesta ST

Hyundai i20N

Hyundai i30N

Renault Megane R.S.

Seat Leon Cupra

VW Golf GTi

VW Polo GTi

Det var blandt disse otte, at mere end 9.000 læsere på bilmagasinet.dk og boosted.dk stemte, hvilket reducerede feltet til tre finalister, som blev præsenteret på weekendens Auto Show Denmark 2022 i Odense.

Et panel af motorjournalister valgte herefter vinderen, og her var der hurtigt enighed om, at Hyundai i30N er den værdige vinder af titlen.

Bil Magasinet Mikkel Thomsager var på scenen ved Auto Show Denmark 2022, hvor han afslørede vinderen for publikum og vinderpokalen for PR-chef for Hyundai i Danmark Annegrethe Skovby.

"Hyundai i30 N bringer noget kompromisløshed ind i GTI-begrebet, og det kan man ikke sige om den nye Golf, selvom dens forfædre egentlig har lagt navn til begrebet. Golfen er derimod blevet mere af et multiværktøj. Her toner Hyundai'en mere rent flag," lyder fra chefredaktør Mikkel Thomsager.

"Den er mere en GTI, som vi kender den, med direkte styretøj, fast undervogn og forholdsvist højt støjniveau i kabinen. Og det, mener jeg, var noget af det, som gav Hyundai'en førstepladsen", lyder det.