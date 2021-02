5 spørgsmål til Bil Magasinet: Hvornår kommer der selvkørende biler?

Hej Bil Magasinet:

Mit navn er Lasse Sørensen, jeg går i 8.a på Haldum-Hinnerup skolen og er i gang med en projektuge om biler. Jeg vil spørge, om I vil svare på mine spørgsmål, hvis I har tid :D

Hej Lasse, det vil jeg 👍 Mvh Steen B.

Hvordan bliver biler bedre for miljøet?

1. Hvad tror du, der kan forbedres ved bilerne i Danmark i fremtiden, hvis man også tænker på klimaet?

Det ville være et stort skridt for klimaet og miljøet, hvis man indrettede afgiftssystemet efter CO2-udslip og ikke alt muligt andet. Vi bør lave et simpelt afgiftssystem, hvor en bil betaler både registreringsafgift og CO2-afgift efter hvor meget CO2, den udleder. Så vil der ske et skift til mere grønne biler af sig selv. Det er det, man forsøger med de nye bilafgifter, men de er utroligt komplicerede og indviklede, og tager også højde for en ting som misundelse, som ikke har noget at gøre med klima eller miljø (det er derfor, der er ekstra skat på dyre elbiler).

Hvad angår selve bilerne, så lægger EU et stort pres på bilproducenterne for at sænke det gennemsnitlige CO2-udslip. Det bedste vi kan gøre er, at bakke op om det, hvilket vi også gør i dag (vi har ikke noget valg som medlem af EU).