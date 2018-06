Seat gik utraditionelt til værks, da de skulle finde navn til deres nye SUV.

© automedia

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at Europa de seneste år, har oplevet en regulær tsunami af nye SUV-modeller. Det betyder selvsagt, at de europæiske bilproducenter udvikler nye SUV’er i flæng - Seat er ingen undtagelse.

Men der hvor Seat går mere utraditionelt til værks, var da de skulle finde et navn til modellen. Her havde Seat udvalgt fire navne, som de ikke kunne blive enige om. Derfor brugte de deres loyale fans til at finde frem til navnet, der blev besluttet efter 146.124 Seat-fans verden over deltog afgav stemmer til hhv. Alboran, Aranda, Avila og Tarraco.

Stemmerne fordelte sig således:

Tarraco: 35,52 %

Avila: 28,74 %

Aranda: 26,91%

Alboran: 8,83 %

Navnet Tarraco stammer fra en gammel romersk by, i den catalanske del af Spanien, som også er hjemsted for Seat’s hovedkontor.

Den nye SUV lanceres senere på sommeren og Seat’s testkørere er i fuld gang med at finpudse de sidste detaljer på den nye Tarraco. Spionfotografer har fanget billeder af Tarraco, mens den udsættes for hårdt testarbejde på Nürburgring.

Den nye Tarraco bliver Seat’s største SUV og placerer sig over over Ateca og Arona, som er Seat’s nuværende familie-SUV’er. Den nye Tarraco bliver en 7-personers SUV, hvor bagagerummet kan omdannes, til to ekstra siddepladser.

Forlygterne har Seat’s særprægede LED-design og den får en mere skarp og aggressiv front sammenlignet med Ateca og Arona. Kølergrillen lader ligeledes til at være mere fremtrædende og lodret, end vi har set tidligere.

Priser og yderligere detaljer kendes ikke endnu, men opdaterer så snart de offentliggøres.