Vind en BMW el-cykel til 23.000 kr.

BMW lavede deres første elcykel tilbage i 2017 og nu er de klar med BMW Urban Hybrid E-Bike som er nyeste aftapning. Cyklen har et stilrent og strømlinet design i matsort lakering.

Urban Hybrid E-Bike er fremstillet i aluminium og har et hav af lækre detaljer. For at sikre, at du altid kan bremse, er den udstyret med skivebremser både for og bag. Det er faktisk mere end de fleste mikrobiler kan prale af. Batteriet er et lithium-ion og har en kapacitet på 300 Wh. med kort ladetid.

For at undgå et stort klodset batteri er det integreret i cyklens stel på bageste krank. Sammen med din egen rugbrødsmotor trækker en 250W elmotor dig og cyklen afsted. Et digitalt display på rattet fortæller dig, hvor meget strøm du har tilbage samt andre vigtige informationer. Hele cyklen vejer kun 18,5 kg.